Phrasen und Warteschlangen

Eine Auswahl ihrer Werke ist jetzt unter dem Titel „Stellen Sie sich an“ im Kunstverein zu sehen. Die 45-jährige Künstlerin lebt und arbeitet in Leipzig. In Dresden kam sie zur Welt, mit acht Jahren reiste sie mit ihren Eltern aus der DDR aus und landete in Hannover. Frenzy Höhne studierte freie Kunst an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, anschließend war sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Meisterschülerin von Alba D‘Urbano. Dass Kunst etwas bewegen kann, merkte Frenzy Höhne 2014, als sie ihre Aktion „Auslage“ umsetzte. Im ostdeutschen Kamenz fotografierte sie Statisten vor Spezialitätengeschäften, die hatten schließen müssen.