Ein Paderborner Park in Istanbul

Seit dem ersten Kontakt im Februar 2018 sei „sehr viel passiert“, berichtet Recep Alpan. Der stellvertretende Vorsitzende der DTG und Vorsitzende des Integrationsrates geht davon aus, das im zweiten Halbjahr 2022 der Antrag für die Städtepartnerschaft im Paderborner Rat gestellt wird – entweder von der DTG, dem Integrationsrat oder einer der Parteien wie zum Beispiel der SPD. Die AfD wird das garantiert nicht tun. Wer Kontakte nach Istanbul anbahne, spiele dem Erdogan-Regime in die Hände, kritisiert sie in einer Mitteilung. Der AfD-Vorsitzende im Rat, Marvin Weber, sagt, die Fraktion lehne eine mögliche Städtepartnerschaft zwischen Paderborn und Istanbul kategorisch ab: „Die Sozialdemokraten, die dieses Projekt mit ihrer Deutsch-Türkischen Gesellschaft forcieren, blenden die massiven Demokratiedefizite in dieser islamistisch autoritären Erdogan-Türkei wohl gänzlich ideologisch aus und wollen nur die vermeintlich ‚liberale‘ Stadt Istanbul in den Kontext der möglichen Partnerschaft ziehen.“ Von politischem Gegenwind nicht beirren lassen Die Deutsch-Türkische Gesellschaft will sich von politischem Gegenwind nicht beirren lassen. Der Vorsitzende Wolfgang Weigel betont: „Wir haben mit den Menschen vor Ort zu tun, die Verbindung zur Zivilgesellschaft zu pflegen, ist unser Ziel.