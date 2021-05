Missverständliche E-Mail führt dazu, dass viele Impflinge zu früh in die Sälzerhalle kommen

Paderborn/Salzkotten -

Von Matthias Band

Im Impfzentrum des Kreises in Salzkotten sind am Donnerstag mehrere Menschen erschienen, die ihre zweite Astrazenca-Impfung haben wollten, aber zu früh dran waren. Viele wurden wieder nach Hause geschickt, was die Betroffenen zum Teil sehr verärgerte.