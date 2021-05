Wie Klemens Schmelter, Vorsitzender von Robin Hood e.V. und Inhaber des Geschäfts „Bogenzeit“, mitteilt, habe das Ordnungsamt der Stadt Paderborn vergangene Woche die Durchführung der Veranstaltung im Mai aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung untersagen müssen.

27. und 28. November im Schützenhof

Die nach eigenen Angaben größte Zusammenkunft der Bogenschützen im Herzen Europas in Paderborn soll in ihrer achten Auflage nun wie bislang immer Ende November im Schützenhof Paderborn statt­finden und zwar am Wochenende 27. und 28. November.