So kommen die Bauarbeiten auf der B1 voran

Paderborn -

Von Jörn Hannemann

Es ist laut, der Geruch von heißem Asphalt liegt in der Luft und der Boden vibriert, was man selbst in mehreren Metern Entfernung deutlich spürt. Eine Walze rollt über die B1-Auffahrt am Diebesweg und glättet die heiße Masse. Wenige Meter entfernt warten bereits Straßenbauer der Firma Rohde aus Korbach auf neuen Asphalt, der in thermoisolierten Sattelzügen angeliefert wird.