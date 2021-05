Feuer an Mehrfamilienhaus in der Riemekestraße

Terrassenbrand in Paderborn breitet sich aus – keine verletzten Personen

Paderborn -

Von Matthias Wippermann,

Die Paderborner Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Großeinsatz in die Riemekestraße ausrücken. Dort ist an einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 20.07 Uhr mit der Alarmierung „Balkonbrand mit Ausbreitung auf Mehrfamilienhaus“ zu dem Einsatz gerufen.