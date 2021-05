„Wir haben hier viel zu viel Verkehr, weil die Straße als Abkürzung genutzt wird, und außerdem wird häufig zu schnell gefahren“, sagt Andreas Rump, der sich auch in der Nachbarschaft Ost engagiert. „Das einzig Positive an den Corona-Maßnahmen ist gerade, dass der Lärm um 22 Uhr mit Beginn der Ausgangssperre abflaut, weil dann auch die gastronomischen Betriebe an der Detmolder Straße schließen.“ Weil sie die Situation nicht länger hinnehmen wollen, möchten die Anlieger nun gerne selbst Geschwindigkeitsdaten der Verkehrsteilnehmer in ihrer Straße erheben.