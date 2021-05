CDU-Mitglieder im Kreis Paderborn entscheiden am 15. Mai über Bundestagsabgeordneten

Paderborn -

Die CDU will erneut Carsten Linnemann in das Rennen um das Direktmandat zur Bundestagswahl schicken. Der Kreisvorstand stattete den Bundestagsabgeordneten am Samstag mit einem einstimmigen Votum aus.