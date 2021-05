Zum Glück brachten in der Corona-Pandemie wenigstens noch Geschäftsreisende Umsatz. „Corona hat uns arg gebeutelt“, sagte der Geschäftsführer des Verkehrsvereins Paderborn, Karl Heinz Schäfer, am Montag im Rathaus. Anlass des Rück- und Ausblicks war der 110. Geburtstag des Verkehrsvereins, dessen Gründungsversammlung am 5. Mai 1911 im „Westfälischen Hof“ abgehalten worden war. Die ernste aktuelle Situation lässt kaum Zeit für Erinnerungen und Anekdoten. Es gilt die Wunden zu heilen, die die Corona-Pandemie bereits geschlagen hat. Die Phase bis 2019 mit deutlichen Steigerungen bei Gästen und Übernachtungen endete abrupt und der Bereich der Stadtführungen – 2019 waren es noch 1270 – fiel weg.