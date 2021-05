Noch kein Badespaß in Sicht

„Wir stehen in den Startlöchern“, versichert er. Das Rolandsbad und das Waldbad Schloß Neuhaus seien auf die Freibadsaison vorbereitet. „Allerdings sieht die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes, die bis zum 14. Mai gilt, derzeit keine Öffnung vor.“ Es könne daher auch noch keine Aussage dazu getroffen werden, wann und unter welchen Bedingungen der Betrieb von Freibädern in NRW zulässig sein wird. Derzeit gelte ohnehin das Infektionsschutzgesetz, so dass zunächst die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegen müsse, was Paderborn mit derzeit 112 noch nicht erreicht habe.