Die Sparkasse Paderborn-Detmold investiert im Riemekeviertel in Paderborn. Es entstehen neue Wohnungen und eine Filiale. Um den Service für die Kunden in der Umbauphase anbieten zu können, hat das Kreditinstitut einen Pavillon mit Selbstbedienungstechnik direkt im Umfeld aufgestellt. Am vergangenen Wochenende hat ein unbekannter Täter dort zugeschlagen.

Die Geräte seien dabei so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr genutzt werden können. „Ich habe wenig Verständnis für diese vollkommen sinnlose Zerstörung,“ sagte Andreas Trotz, Vorstandsmitglied der Sparkasse. Neben einer Tür seien insbesondere die Geldausgabeautomaten beschädigt worden. Insgesamt schätzt Trotz den Schaden auf bis zu 15.000 Euro.

„Unseren Kundinnen und Kunden stehen mit den Filialen am Westfriedhof, im Schildern und an der Alten Brauerei weitere Filialen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung“, ergänzt Trotz. Wann die Technik im Pavillon wieder zur Verfügung steht, könne noch nicht gesagt werden. Die Tat selbst wurde von den Überwachungskameras festgehalten. Die Sparkasse hat das Vergehen bei der Polizei zur Anzeige gebracht.