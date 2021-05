Am Einsatzort in Paderborn mussten Häuser in einem Umkreis von 50 Metern geräumt werden

Paderborn -

Nach Arbeiten an einer Gastherme in einem Haus an der Geroldstraße in Paderborn drohte am Dienstagabend kurzzeitig eine Explosion, aber der Feuerwehr gelang es, das Unglück zu verhindern.