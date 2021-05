Heizplatten an alten Häusern

Alte Gebäude sollen in energieeffiziente Smart-Home-Gebäude mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien am Wärmeverbrauch seriell saniert werden. Seit 2018 arbeiten der Betriebswirtschaftler Jona Vogel und der Umwelt­ingenieur Amir Giebel an ihrer Entwicklung. Die Technik des Start-ups Enervate nutzt dafür die Massivität alter Mauerwerke, um diese mit thermischer Energie aus erneuerbaren Energien aufzuheizen oder zu kühlen. Eigens dafür entwickelte thermische Heiz- und Kühlmodule sollen laut einer Mitteilung der Universität Paderborn dafür die Außenfassaden der sanierungsbedürftigen Gebäude einkleiden.

Die dadurch entstehenden, großflächigen, seriell skalierbaren und modular angelegten Heizplatten arbeiten mit einer Wärmepumpe, die es ermöglicht, auf Energiespender wie Öl- oder Gasheizungen zu verzichten. Durch eine intelligente Steuerung der Wärmepumpe erlaubt die Speicherfähigkeit der Außenwandfassade laut Enervate das Ausnutzen von überschüssig produzierten erneuerbaren Energien, die durch die Volatilität, also durch die üblichen Schwankungen bei der Stromerzeugung erneuerbarer Energien, besser genutzt werden.

Die Idee verfestigte sich während des Moduls „Green Start-up Academy“, das durch das Technologietransfer- und Existenzgründungscenter der Universität Paderborn (TecUP) in Kooperation mit dem Detmolder Unternehmen Weidmüller durchgeführt wird und darauf abzielt, unternehmerisches Denken bei den Studenten in Bezug auf die Reduktion des CO2-Ausstoßes zu fördern. „Wir versuchen eine Technologie zu entwickeln, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch langfristig Bestand hat. So möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Klimaziele und den Klimaschutz maßgeblich zu unterstützen“, erklärt Jona Vogel die Vision des jungen Gründerteams. Mittlerweile haben die beiden Gründer ihr Team um Andreas Fischer, den Diplom-Elektrotechniker und Spezialist für die Bereiche Software, IT und Programmierung, erweitert.

Nach der erfolgreichen Konzeptdemonstration in einem Pilotprojekt möchten sie ihre Ergebnisse nun als Hochschulausgründung in die Industrie überführen. Für ihr Projekt erhielten die Wissenschaftler Anfang des Jahres eine Förderung im Programm „START-UP transfer.NRW“ vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.

Zwölfmonatige Förderung in Höhe von 240.000 Euro

Die zwölfmonatige Förderung in Höhe von 240.000 Euro soll durch die Nutzung von Forschungs- und Entwicklungsressourcen die Entwicklung von Dienstleistungen, Verfahren oder Produkten hin zur Marktreife vorantreiben und den als Fördervoraussetzung vorgelegten Businessplan für die nachfolgende Gründungs- und Wachstumsphase weiterentwickeln. Von Beginn an wurde das Team durch die Garage33, dem Gründungszentrum der Universität, unterstützt.

Seitdem profitiert das Team von der Expertise zu allen gründungsrelevanten Themen und von dem starken Netzwerk des Zentrums. Mit dem Projektbeginn bezogen sie ihr eigenes Büro in der Garage33, von dem aus sie ihre innovative Geschäftsidee sowohl unter strategisch-operativen als auch technologisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkten weiterentwickeln.