Von Schloß Holte nach Mönkeloh: Aldi zieht auf das Westfleisch-Areal

An der Halberstädter Straße in Paderborn soll ein modernes Logistikzentrum entstehen

Paderborn/Schloß Holte-Stukenbrock -

Von Maike Stahl

Gut fünf Jahre nachdem ein Großbrand das Ende des Westfleisch-Standortes in Paderborn besiegelt hat, ist jetzt klar, wie es auf dem Areal an der Halberstädter Straße weitergeht: Aldi Nord hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Aldi-Regionalgesellschaft aus Schloß Holte nach Mönkeloh ziehen wird.