Am Dienstagnachmittag um 17 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendieb im Kiosk am Westerntor informiert. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizisten auf den Beschuldigten, der von einen Zeugen und dem Kioskverkäufer festgehalten wurde, nachdem er eine Dose Tabak an sich genommen hatte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Als der Kiosk-Mitarbeiter ihn daran hindern wollte, schlug der Beschuldigte auf den Mitarbeiter ein, teilte die Polizei mit. Durch einen 51-jährigen Zeugen, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, konnte der Beschuldigte schließlich festgehalten werden. Da seine Personalien nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde der Tatverdächtige zwecks Personalienfeststellung mit zur Paderborner Polizeiwache genommen.