Einstimmung auf den Kirchentag

Aber wegen Corona findet die an Christi Himmelfahrt beginnende Großveranstaltung „nur“ digital und dezentral statt. Um dennoch die Vorfreude auf das Glaubenstreffen auszudrücken, riefen am Mittwoch um 12.05 Uhr fünf Bläserinnen und Bläser unter der Leitung von Marianne Noeske vor der Abdinghofkirche symbolisch den Ökumenischen Kirchentag nach Paderborn und ins Hochstift. Den Kirchentagsruf hatte Magdalena Schauß-Flake komponiert, die vor 100 Jahren geboren wurde, den Osterhymnus „Christ ist erstanden“ aufgegriffen hatte und 2008 starb. Posaunenchöre haben in der evangelischen Kirche eine lange Tradition und stehen sinnbildlich für eine starke, lebendige und nicht zu überhörende Gemeinschaft. Aber das Gefühl von Gemeinschaft wird beim digitalen Ökumenischen Kirchentag nur schwer aufkommen.