Ladendieb wehrt sich und flüchtet

Vorfall an der Jahnstraße in Paderborn: Strafverfahren gegen amtsbekannten Mann ohne festen Wohnsitz

Paderborn -

Einer Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes an der Jahnstraße in Paderborn ist am Dienstag gegen 13 Uhr ein Kunde aufgefallen, der sich laut Polizei verdächtig verhalten hatte. Der Mann war der Verkäuferin bekannt, weil er bereits als Ladendieb in Erscheinung getreten war und ein Hausverbot für den Markt hatte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.