Berührungen sind ausdrücklich erwünscht

Die ist 3,80 Meter mal 2,70 Meter mal 2,10 Meter groß und wiegt etwa 125 Kilogramm. Mit ihr als Teil seines mobilen Kunstcontainers geht der 55-Jährige auf eine dreijährige Reise durch zwölf Städte in Nordrhein-Westfalen. Erste Station ist vom 15. bis 23. Mai Monheim.

Manfred Webel steht für partizipative Kunst. An ihr möchte er andere beteiligen. „Skulptur begreife ich nicht als rein ästhetisches Objekt oder als kunstpädagogisches Projekt“, sagt er und beschreibt seine Philosophie so: „Skulptur sollte zu Berührung auffordern und damit einen sinnlichen Dialog antreiben. Indem wir sie berühren, bewegen wir sie unwillkürlich. Skulptur sollte so geformt sein, dass wir sie bewegen und wir uns mit ihr bewegen können. Wenn wir Skulptur mit uns bewegen, befreien wir sie aus ihrem Milieu. Skulptur sollte so beschaffen sein, dass sie befreit werden kann.“

Der mobile Kunstcontainer ist Manfred Webels Arbeitsplatz und sein Vehikel, um die Kunst anderen zu zeigen. Foto: Oliver Schwabe

Begreifen bedeute auch gestalten – und genau das möchte Manfred Webel mit seinem Projekt „Bitte berühren!“ deutlich machen. Die Menschen, die seinen Kunstcontainer vor Museen oder auf Rathausplätzen besuchen, können die Skulptur umarmen, auf ihr sitzen, sie rollen und so vielleicht selbst auf den Geschmack kommen, künstlerisch aktiv zu werden. Skulpturen sind für Webel ein soziales Objekt, das Menschen mit dem Künstler und untereinander verbindet. In der Corona-Pandemie bekomme der Titel „Bitte berühren!“ eine doppelte Brisanz, sagt er: „Schon immer waren Berührungen in der Kunst tabu, derzeit sind sie es auch im Sozialen.“

Die Idee zu dem Projekt, das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW unterstützt wird, kam Webel schon vor Corona. Er wolle nicht nur Menschen im Museum erreichen, sagt er. In Monheim am Rhein zum Beispiel stellt er seinen sieben Tonnen schweren Container vor dem Rathaus ab und kooperiert mit der städtischen Kunstschule. Die rief die Bürger dazu auf, Bilder zu zeichnen und zu malen, die die Skulptur in Bewegung zeigen. Und sie sollen sich außerdem eine Bezeichnung für das noch namenlose Kunstwerk ausdenken. Die Bilder werden dann im Kunst-Container ausgestellt.

In Marl wird Manfred Webel die direkte Nähe zu den 120 Skulpturen der Stadt im öffentlichen Raum suchen, in Gütersloh-Blankenhagen wiederum eine entweihte Kirche zum Mittelpunkt von Kunst machen. In Bergkamen ist eine Brache mitten in der Stadt sein Ziel. „Die Beziehung von Objekten im Raum fasziniert mich“, sagt der Vater von drei Söhnen, der nach eigenen Angaben bereits 150 partizipative Kunstprojekte initiiert hat und Mitglied des Vereins Paderborner Kreaturen ist.

Die Kosten des Projekts „Bitte berühren!“ übernehmen zu je einem Drittel die beteiligten Städte, das Ministerium und Sponsoren. Dies trifft besonders auf das Paderborner Unternehmen Connext Vivendi von Jörg Kesselmeier zu. Der kennt Webel schon seit 30 Jahren, lässt ihn auf dem Betriebsgelände im Bahlhorner Feld seine Kreativität ausleben und lobt: „Manfred bringt tatsächlich etwas in Bewegung – auch in mir. Wenn ich träge bin, macht er mich flott.“ Auch das Kultursekretariat NRW gehört zu den Unterstützern des „sehr demokratischen Projekts“, wie der Künstler selbst mit Blick auf die an seiner Tournee beteiligten Bürger sagt.

Mit seinem Container, der für ihn wie das Internet ein Sinnbild für die globalisierte Welt ist, reist er seit zehn Jahren umher. Nach Paderborn kehrt er immer wieder gerne zurück – die Stadt ist sozusagen sein Rückzugsraum. Dass durch Corona der Wunsch der Menschen nach Umarmung und Händedruck dauerhaft verschwindet, glaubt der Künstler nicht: „Das Bedürfnis nach Sexualität und Nähe ist so archaisch, dass ich keine Angst habe, dass es zu einer Erkaltung zwischen den Menschen kommt.“