Paderborn (WB/jhan) -

Mit einer Verspätung von knapp acht Monaten ist jetzt die Ampelanlage an der B64 zwischen Paderborn und Bad Driburg in Betrieb genommen worden. Sie soll schwere Unfälle vermeiden, zu denen es an der Kreuzung mit der Straße Am Henkelberge zwischen Neuenbeken und Dahl in der Vergangenheit mehrmals gekommen war.