Auch wenn AfD-Ratsherr Andreas Kemper Wert auf die Feststellung legte, dass er kein Corona-Leugner sei, sondern nur eine andere Vorstellung über die Schwere der Pandemie und die zu ergreifenden Maßnahmen habe, mutet die Vorstellung, Ende Juli mit 1,5 Millionen Besuchern in der Stadt zu feiern, nicht nur absurd an. Diese Forderung ist vielmehr eine Missachtung all derer, die an vielen Fronten seit mehr als einem Jahr gegen die Auswirkungen der Pandemie kämpfen, derer, die sich um ihre Existenz sorgen, und derer, die sich nach etwas mehr Alltag sehnen. Nur, weil man die Augen vor einem Problem verschließt, ist es nicht verschwunden. Das gilt auch für dieses tückische Virus.

Das fordert einmal mehr eine pragmatische Alternative von den Verantwortlichen – und die zeichnet sich mit dem „Libori light“-Konzept doch ab. Wo im vergangenen Jahr noch ausschließlich digital gefeiert werden konnte, dürfen Ende Juli, wenn die Zahlen sich weiter entsprechend positiv entwickeln, wieder echte Konzerte, Kleinkunst und Kirmesvergnügen stattfinden. Auch die kirchlichen Feierlichkeiten nehmen mehr Raum ein.

Deshalb sollte der Blick bei aller Trauer darüber, dass nach Frühlingsfest, Lunapark und Schlosssommer nun auch Libori und Hochstift à la Carte aus dem Veranstaltungskalender gestrichen werden müssen, optimistisch nach vorne gerichtet bleiben. Nach dem zermürbend langen Lockdown zeichnet sich endlich ab, dass der Sommer doch einiges an Zerstreuung bereithalten wird – ob Libori light, Picknick-Konzerte im Schlosspark oder Kabarett auf dem Schützenhof. Und auch wenn die Impfquote noch nicht so hoch ist, wie vermutlich alle sich das gewünscht hätten, geht es doch sichtbar voran. Schätzen wir das, was wieder möglich ist, und freuen wir uns auf weitere Schritte!