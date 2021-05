Bonifatiuswerk dankt Lindenberg mit Schlittenfahrt

Musiker wird am Montag 75 Jahre alt - “Panik-Rocker“ engagiert sich in Paderborn ehrenamtlich

Paderborn -

Das Paderborner Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken macht seinem Unterstützer Udo Lindenberg ein besonderes Geschenk zu seinem 75. Geburtstag am Montag. Als Dank für sein ehrenamtliches Engagement erhält der Rockmusiker eine Hundeschlittenfahrt am Nordkap, wie das Hilfswerk am Sonntag mitteilte. Lindenberg hege den persönlichen Wunsch, einmal in die Faszination der Nordlichter am Nordkap einzutauchen.