WVLaut Polizei war es am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Neuhäuser Straße in Paderborn zu der Unfallflucht gekommen. Eine Zeuge hatte beobachtet, wie ein VW-Fahrer einen geparkten BMW beschädigte und dann vom Parkplatz fuhr. Der Zeuge konnte dem geschädigten Fahrer das Kennzeichen des Unfallverursachers nennen. Nach der Halterfeststellung entdeckten die Polizisten an der ermittelten Anschrift diverse Unfallschäden an dem Fahrzeug. Zudem stellten sie fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.