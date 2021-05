Neues Konzept für Tempo 30

Paderborn -

Von Matthias Band

In Spanien gilt in Städten jetzt auf einspurigen Straßen maximal Tempo 30. Laut ADAC sind 80 Prozent aller städtischen Straßen in Spanien von der Regelung betroffen. Auch in Paderborn gilt in der Innenstadt und in den Ortsteilen in vielen Bereichen bereits Tempo 30, aber eben nicht überall. Aktuell wird die Stadt Paderborn jedoch mit weiteren Anträgen zur Tempo-30-Regelung überrannt.