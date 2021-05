Unter dem Titel „Live aus‘m Laden“ feiert am Freitag, 21. Mai, um 19 Uhr eine Show Premiere, die zum Mitmachen einlädt. Außergewöhnlich sei auch der Ort des Geschehens, teilte die Werbegemeinschaft mit: Ein Großteil der live im Internet zu sehenden Veranstaltung wird aus einem Ladenlokal übertragen. So werden die Geschäftsräume von Krix-Hausgeräte-Technik an der Leostraße zur Showbühne – „bei der Erstauflage ohne Zuschauer vor Ort, aber mit umso motivierteren Mitwirkenden“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Initiatoren Olaf Menne (Agentur Lautstrom), Thorsten Krix (Krix-Haus­geräte-Technik) und Citymanager Heiko Appelbaum haben ein abwechslungsreiches Programm ersonnen. Den roten Faden bilde die Zubereitung eines Drei-Gänge-Menüs, das Kitzgams-Koch Alexander Brozmann in der Showküche zubereiten werde. „Wir bieten den Zuschauenden die Möglichkeit, das Menü live zuhause mitzukochen“, sagt Olaf Menne. Das Menüpaket mit Zutaten könne vorab zum Preis von 39 Euro pro Person beim Kitzgams bestellt und dort vor der Veranstaltung nach Absprache abgeholt werden. Im Preis enthalten ist auch ein Zoom-Internet-Zugang zur Veranstaltung.

Ein virtueller Besuch ist aber auch ohne Mitkoch-Absicht möglich. Dazu gibt es einen kostenlosen Youtube-Stream. Freiwillig können zudem Soli-Tickets unter www.buehne21.de gekauft werden. Dort können In­teressierte auch am Abend noch online spenden.

„Musikalische Beiträge werden vom Goodbeats-Duo Thilo Pohlschmidt und Igor Lier live eingespielt, Sabine und Thorsten Krix moderieren und geben Tipps zum umweltschonenden Einsatz von Haushalts­geräten“, schreibt die Werbe­gemeinschaft.

Thorsten Krix hat als Online-Hausgeräte-Berater einen eigenen Youtube-Kanal und freut sich auf die Veranstaltung: „Das Ganze ist ein spannendes Experiment und ich bin sehr gespannt, wie sich unser Geschäft in kurzer Zeit zu einem Mini-Filmstudio entwickelt.“

Für Citymanager Heiko Appelbaum liege der Reiz in der Kombination vieler Aspekte: „Wir verknüpfen Unterhaltung und Information kurzweilig miteinander und beziehen dabei lokale Akteure aus Kultur, Gastronomie und Einzelhandel ein. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen sich auf unsere Premiere einlassen und damit auch die in den vergangenen Monaten unter Druck geratenen Branchen würdigen.“

Für Uwe Seibel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn, ist „das übergreifende Konzept spannend und bei gutem Zuspruch sicher ausbaubar“.

Begeistert zeigt sich der Mitteilung zufolge auch Daniel Windmann von den Windmann-Edeka-Märkten: „Wir unterstützen dieses Projekt gern mit frischen Zutaten und wünschen allen Teilnehmern einen guten Appetit.“ Unterstützung kommt auch vom Pader­borner Kultursoli und der ­Bühne 21.