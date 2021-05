Paderborner fotografiert Graureiherfamilie in der Nähe der Fischteiche

Paderborn (WB/mba) -

Es geht nicht immer so friedlich zu: Junge Grau­reiher haben gewaltigen Appetit und streiten sich oft ums Futter. Alle zwei Stunden müssen sie gefüttert werden, was für die Elterntiere viel Arbeit bedeutet. Ulrich Kramer hat eine Graureiherfamilie in Paderborn im Bild festgehalten.

Von