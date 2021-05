Sollte der Inzidenzwert auch am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Mai unter 100 liegen, könnte am übernächsten Tag, also am Samstag, die Bundes-Notbremse wegfallen und wieder Außengastronomie möglich sein – allerdings mit negativem Testergebnis. Auch die Ausgangssperre fiele dann weg. Für Einkäufe im Einzelhandel, also etwa im Schuhgeschäft, wäre keine Terminbuchung mehr notwendig. Allerdings benötigt man dafür auch weiterhin einen negativen Corona-Test. Wichtig in diesem Zusammenhang: Das NRW-Gesundheitsministerium muss Freitag eine neue Allgemeinverfügung für den Kreis erlassen, damit die Regeln ab Samstag, 22. Mai, gelten.