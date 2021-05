Am Dienstag sprach der mutmaßliche Mörder erstmals vor dem Landgericht Paderborn über die Hintergründe der Tat, die er nicht begangen haben will. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft könnte Eifersucht das Motiv sein: Familienmitglieder sollen dem Angeklagten zugetragen haben, seine Frau habe angeblich ein Verhältnis. Der angeklagte Syrer erklärte, er habe sich an jenem Abend mit seiner Frau versöhnt, sei ins Auto gestiegen und ohnmächtig geworden. „Als ich aufwachte, lag meine Frau tot neben mir.