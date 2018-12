Von Marion Neesen

Salzkotten/Upsprunge (WB). 76 – das ist die magische Zahl im Endspurt um einen Glasfaseranschluss für die Bürgerinnen und Bürger in der Salzkottener Kernstadt und in Upsprunge. Denn genauso viele Anträge fehlen noch, damit die Deutsche Glasfaser (DG) die letzte Lücke im Stadtgebiet schließt.

Wie mehrfach berichtet erwartet das Telekommunikationsunterunternehmen, dass 40 Prozent der Haushalte mit der DG einen Vertrag abschließen, bevor es Glasfaserkabel ohne zusätzliche Kosten bis ans Haus verlegt. Während in den Ortsteilen die Quote im Verlauf der Nachfragebündelung erreicht worden war, schafften die Kernstadt und Upsprunge die geforderte Zahl an Verträgen bis zur Frist am 3. Dezember nicht. Laut Vertragsvereinbarung zwischen der Stadt und der DG kann aber auch der Glasfaserausbau im Salzkottener Stadtgebiet als Gesamtprojekt betrachtet werden. Damit gilt die 40-Prozent-Forderung nicht als Messlatte für jede einzelne Ortschaft, sondern für das gesamte Stadtgebiet.

Nachfragebündelung verlängert

Binden sich also 40 Prozent aller Salzkottener Haushalte von Mantinghausen bis Niederntudorf an die DG, ist auch damit die Quote erreicht. Gleichzeitig wurde die Nachfragebündelung noch einmal verlängert. Fehlten Anfang Dezember noch rund 150 Verträge, sind es inzwischen noch 76. Letzte Gelegenheit, einen Vertrag abzuschließen ist am heutigen Mittwoch. Dann endet die Frist. Unter anderem ist dies im Servicebüro an der Lange Straße von 14 bis 19 Uhr möglich. Wer sich danach entscheidet, zahlt 750 Euro für den Hausanschluss.

Ludwig Bewermeier, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, ist weiterhin optimistisch, dass auch die Kernstadt auf der Glasfaser in die Zukunft surft. »Einen Plan B gibt es nicht«, so Bewermeier, der hofft, dass sich noch unentschlossene Bürger sowohl aus der Kernstadt als auch aus umliegenden Dörfern für einen Vertrag mit der DG entscheiden. Bürgermeister Ulrich Berger hatte sich bereits Anfang Dezember, nachdem die »Nachspielzeit« in der Nachfragebündelung eingeläutet worden war, in einem offenen Brief an alle Salzkottener gewandt. In Zeiten stetiger digitaler Weiterentwicklung sei es unabdingbar, alle Gebäude direkt mit Glasfaser anzuschließen. »Deutsche Glasfaser tritt hier als erfahrener und kompetenter Partner für diese Glasfaserinfrastruktur bei uns auf«, wirbt der Bürgermeister für das Zukunftsprojekt.

Stadt schließt Verträge für städtische Gebäude ab

Im November hatte auch die Stadt Verträge für 57 städtische Gebäude mit der DG vereinbart. Damit sollen unter anderem das Rathaus, die Schulen, fünf Kindergärten, drei Familienzentren, acht Feuerwehrgerätehäuser, das Jugendbegegnungszentrum, die Volkshochschule, die Stadtbibliothek sowie das Forsthaus und das Wasser- und Abwasserwerk an die Datenautobahn angeschlossen werden. »Es ist selbstverständlich, dass sich auch die Stadt für die Anforderungen der Zukunft rüstet und dieses einmalige Angebot nutzt«, hatte Berger begründet. Als Arbeitgeber sei die Stadt dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter schnell und effizient arbeiten können.

Zuletzt hatte sich auch die CDU für die DG stark gemacht. »Es gibt keine Argumente gegen einen Breitbandausbau. Alternativen zum Angebot der Deutschen Glasfaser in absehbarer Zeit schon gar nicht«, hatte deren stellvertretender Vorsitzender Hubertus Kaiser verdeutlicht. Nachdem die DG in Nachbarstädten aktiv geworden ist, ist wohl kaum zu erwarten, dass sie um Salzkottens Kernstadt einen Bogen machen wird.