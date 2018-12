Von Marion Neesen

In diesem Jahr hieß es im Salzkottener Rathaus zum zehnten Mal »Schöne Bescherung«. Als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Bildung und Soziales die Aktion 2009 ins Leben riefen, packten Salzkottener Bürger für 163 Kinder Weihnachtspakete. Diesmal waren es 235 Pakete, die im wahrsten Wortsinn auf der Tribüne des Ratssaales Platz nahmen.

Erwartungsfroh standen schon einige Zeit bevor sich die Türen öffneten viele Kinder mit ihren Eltern im Foyer des Rathauses. »Für manche Kinder ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen«, weiß Fachbereichsleiterin Lisa Meschede. Im Laufe der Jahre wurden es stetig mehr Geschenkpakete, 2016 war mit 306 Päckchen für bedürftige Kinder ein vorläufiger Höhepunkt erreicht.

Beim Verteilen hilft auch der Bürgermeister mit

Salzkottener Bürger, die bei der »Schönen Bescherung« mitmachen, informieren sich vorab, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen beschenken wollen und wie alt das Kind ist. Entsprechend wird das Geschenk zusammengestellt und liebevoll verpackt.

»Die Leute gehen aber inzwischen immer mehr dazu über, uns Geld zu spenden, so dass wir die Pakete packen«, berichtet Lisa Meschede. Bei der Menge wird dies neben der eigentlichen Arbeit allerdings zunehmend schwieriger, so dass auch Mitarbeiter in Spielwarengeschäften beim Packen geholfen haben. So landete meist noch eine weitere Kleinigkeit in den Päckchen. In diesem Jahr, zum kleinen Jubiläum, konnten zudem erstmals Salzkottener Stadtgutscheine in Höhe von 15 Euro, bisher 10 Euro, dazu verschenkt werden. Die Kinder packen natürlich die großen und kleinen Pakete viel lieber aus als Umschläge und spüren auch, wie viel Freude die Spender selbst in die Päckchen gesteckt haben.

Besuch vom Nikolaus. Die Kinder Joseph Tita Nwa und Rose Goodness hatten keine Berührungsängste. Foto: Hannemann Besuch vom Nikolaus. Die Kinder Joseph Tita Nwa und Rose Goodness hatten keine Berührungsängste. Foto: Hannemann

Das Verteilen geht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung inzwischen routiniert von der Hand. Auch der Bürgermeister hilft mit. »Der Bedarf ist auch weiterhin da«, sagt Lisa Meschede, »die Familien warten jedes Jahr darauf, ihre Kinder für die Bescherungsfeier anzumelden.« Eigentlich müsste das bis November geschehen sein. »Aber wir schicken keinen weg, der später kommt«, sagt Lisa Meschede. Auch wer den Bescherungstermin verpasst hat, geht nicht leer aus. »Das Wichtigste ist doch, dass alle glücklich sind«, sagt Lisa Meschede.

Viele Bürger und Sponsoren spenden Geld

Möglich machen die Salzkottener Weihnachtsaktion neben den Bürgern und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung auch zahlreiche Sponsoren. 2000 Euro hat unter anderem die Hedwig und Felix Klingenthal Stiftung gespendet. »In all’ den Jahren bestand eine große Spendenbereitschaft«, berichtet Lisa Meschede, »einige Einzelpersonen spenden jedes Jahr wieder.« Fast von Anfang an dabei ist auch die Initiative »Kunterbuntes für Kids« in Mantinghausen. Ebenso spenden viele Salzkottener Geschäfte.

Den Organisatoren ist ganz wichtig, nicht einfach nur die Geschenkpakete zu übergeben. Jahr für Jahr sorgen sie zudem für eine weihnachtliche Atmosphäre. Vor der Gabenverteilung wird gemeinsam ein Weihnachtslied gesungen, Weihnachtsgebäck und warme Getränke stehen bereit. Kinder, die sich trauen, wechseln ganz mutig ein paar Worte mit dem Nikolaus, bevor sie sich ihr Geschenk holen. Sechsmal ist Lisa Meschedes Ehemann Martin in diese Rolle geschlüpft, einmal Josef Eich und dreimal Reinhold Schier, Leiter der VHS – er ist auch in diesem Jahr dabei.

Die Zeit für die Bescherungsfeier nimmt sich das Organisationsteam gern. Denn der Lohn für die zusätzliche Arbeit sind viele glückliche Kinderaugen.