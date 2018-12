Von Marion Neesen

Scharmede (WB). Das Jahr geht zu Ende. Auch auf dem Vauß-Hof in Scharmede. Damit enden gleichzeitig die Jahreswerkstätten für Kinder in 2018. Das WESTFALEN-BLATT hat die kleinen Naturforscher durch die vier Jahreszeiten begleitet und ihnen auch in der Winterzeit einen Besuch abgestattet. Dieser Winter hält bisher allerdings nicht, was er eigentlich verspricht.

»Wenn draußen Schnee liegt, stellt sich das Programm von ganz allein auf«, sagt die Natur-Erlebnispädagogin Anja Pötting. Denn eine Schneeballschlacht macht allen Kinder Spaß, und ein Schneemann ist schnell gebaut. Doch auch ohne Schnee ändert sich der Alltag auf dem Bauernhof im Winter. Die Tiere kommen in den Stall und können zur Freude der Kinder endlich gefüttert werden. Denn zuvor suchten sich die Rinder ihr Futter auf den Weiden selbst. Und wenn Toben im Schnee nicht möglich ist, ist der Heuboden eine gute Alternative und erfüllt ebenso seinen Zweck.

Rainer Curdt, ebenfalls Natur-Erlebnispädagoge, findet immer eine Möglichkeit, die Kinder zu begeistern und mit ihnen Neues zu entdecken. »In der dunklen Jahreszeit machen wir viel mit Licht«, sagt Rainer Curdt. So sorgt ein Tischlagerfeuer, gebastelt aus Brottüten, für eine heimelige Atmosphäre. Tabea Maier, die mit ihrer Familie in einem der Häuser auf dem Vauß Hof lebt, hat zu ihrem elften Geburtstag ihre Freundinnen eingeladen. Beim Basteln stimmen die Mädchen »Mache Dich auf und werde Licht« an – ein bisschen Gänsehautgefühl kommt auf.

Kistenrollenrutsche ersetzt Rodelbahn

Der Renner in den Winterwerkstätten war in diesem Jahr die neue Kistenrollenrutsche auf dem Hof, die eine Rodelpartie ganz gut ersetzen konnte.

90 Kinder aus dem gesamten Kreisgebiet haben 2018 die Jahreswerkstätten in neun Kursen besucht. Draußen sein, Verantwortung übernehmen, Naturerfahrungen machen, Lebensmittel ganz neu kennen- und schätzen lernen, Tiere versorgen und landwirtschaftliche Zusammenhänge entdecken – all diese Dinge stecken hinter der Bauernhofpädagogik in Scharmede. Den Abschluss 2018 nutzt Anja Pötting auch dazu, Neues zu planen. »Im nächsten Jahr bieten wir vier Kurse mehr an. Im März geht es wieder los. Drei Kurse sind bereits ausgebucht«, berichtet sie von einem weiter anhaltenden Boom.

Doch damit nicht genug. Im nächsten Jahr dürfen auch die Erwachsenen ran. Viele Eltern, die ihre Kinder auf den Hof gebracht haben, waren immer ganz neidisch auf ihren Nachwuchs. Ich möchte auch mal Trecker fahren und im Heu toben, haben die Erlebnispädagogen oft von den Eltern gehört. Ackern auf dem Feld statt im Büro – danach sehnen sich offenbar immer mehr Alltagsgestresste. »Bei uns müssen sie fürs Mitarbeiten allerdings Geld mitbringen«, freut sich Anja Pötting über den Trend. Für etwas ältere Jungs, die in den Jahreswerkstätten schon wiederholt mitgemacht haben, plant Anja Pötting das Jungbauernprojekt. »Die Jungen wollen schon richtig mitanpacken und ›echte Arbeit‹«, begründet die Pädagogin das neue Projekt, in dem die Jungen einmal im Monat auf den Hof kommen. Im täglichen Bauernhofbetrieb können sie sich mit Biobauer Marius Pötting ausprobieren.

Viel vor im neuen Jahr

Weiterhin stehen im nächsten Jahr die Gemüseakademie (Gärtnern an Schulen und Kindergärten), ein Spieleseminar für Lehrer sowie ein Bauernhofseminar auf dem Programm. »In diesen Kursen wollen wir unser Know-How weitergeben. Sie sind als Schulungen und Weiterbildungen für Leute, die ähnlich arbeiten wie wir, gedacht«, hat das Team auf dem Vauß-Hof viel vor. Aus den Jahreswerkstätten ist eine weitere Idee entstanden. »Wenn wir Stockbrot am Lagerfeuer gemacht haben, haben die Kinder immer gleich angefangen, mit den Stöckern zu fechten«, erläutert Anja Pötting. Im Mai bietet sie deshalb gemeinsam mit dem Institut für Stabfechten einen Kursus »Stockkampf statt Stockbrot« für Pädagogen und Interessierte an, die das Gelernte dann sinnvoll in der Arbeit mit Kindern umsetzen können.

Um das immer größer werdende Angebot bewältigen zu können, werden weitere Mitarbeiter zum Team stoßen. Ganz besonders freut sich Anja Pötting schon auf den Mai. Dann wird zwei Monate lang das Vauß-Hof-Café öffnen. Die Besucher des Apfelfestes werden sich noch an die Pizza- und Flammschnecken erinnern, die die Genussmanufaktur Kiki Lento mitgebracht hatte. Friederike Rost und Marc de Pouplan können aber auch süß statt deftig und werden einen Versuch mit dem Café auf dem Vauß-Hof starten. In diesen Tagen ist es ruhiger auf dem Hof geworden. Den Winter nutzen Marius und Anja Pötting, um ihre Konzepte noch einmal zu überarbeiten, damit viele Kinder in 2019 auf Entdeckungstour in der Natur gehen können.