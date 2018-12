»Wir werden aber trotzdem in unseren Bemühungen nicht nachlassen«, betonte er. Die Arbeit der Ermittlungsgruppe werde auch 2019 fortgesetzt. »Einige Tätergruppen scheinen vergrault worden zu sein. Aber wir müssen feststellen, dass die Quote der Einbruchsversuche weiterhin recht hoch ist.«

Diese Erfahrung musste jetzt auch ein Hauseigentümer in Salzkotten-Verne machen. Zwischen Samstag, 15. Dezember, und Samstag, 29. Dezember, haben unbekannte Täter versucht, in ein Haus in der Straße »Auf dem Bruche« einzudringen. Die Täter nahmen sich eine zur Straße gelegene Tür des zweieinhalbgeschossigen Gebäudes vor.

Allerdings scheiterten sie bei ihrem Versuch, die Tür zu öffnen, berichtete die Polizei am Sonntag. Tür und die Zarge wurden dabei beschädigt.