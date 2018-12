Von Andrea Auffenberg

Paderborn /Salzkotten (WB). Alle Jahre wieder macht die Singgemeinschaft Salzkotten mit außergewöhnlichen Weihnachtskonzerten von sich reden. So auch in diesem Jahr.

Es erklang eine ungewöhnliche Mischung aus argentinischem Tango und Kirchenmusik, und damit hatte es Dirigent Thomas Rimpel wieder einmal geschafft, sein zahlreich erschienenes Publikum – diesmal in der Paderborner Kirche St. Kilian – zu überraschen. Und nicht nur das: Es durfte im Gotteshaus sogar Tango vorgeführt werden. Dies übernahm souverän das Tanzpaar Marion und Ernst-Günther Hahn, welches zu den schwermütigen Tangoklängen »Oblivion« und »Libertango« des argentinischen Bandoneon-Spielers und Komponisten Astor Pantaleón Piazzolla durch den Mittelgang schwebte.

Tango bringt emotionalen Schwung unters Kirchendach

Die Hauptwerke des Abends oblagen dem 1965 geborenen argentinischen Komponisten Martin Palmeri. Effektvoll gestaltete die in schwarz gekleidete Singgemeinschaft mit dem Orchester »La Réjouissance«, Eckhard Wiemann am Klavier sowie der Solistin Lea Martensmeier (Mezzo-Sopran) seine 1996 komponierte »Misa a Buenos Aires«. Die für einen Tango klassischen Elemente lieferte in traurig-schöner Weise durch das Konzert hindurch Karin Eckstein am Bandoneon (das Instrument verwandt zum Akkordeon). Palmeri führte mit der Komposition Menschliches und Geistliches zusammen: Der Tango brachte hier emotionalen Schwung unter das Kirchendach – sein verruchter Ruf war kaum zu hören und fungierte als Spannungselement. Im klassischen Tangorhythmus erklang das »Kyrie« passend im Zweivierteltakt, der den rufenden Charakter gut unterstrich. Der Chor baute den Ruf beschwingt im Tanzmusikstil auf. Schöne Tango-Effekte bestimmten auch das »Sanctus«, »Benedictus« und »Agnus Dei«, warum das »Credo« nach dem »Gloria« - hier exzellent Eckhard Wiemann mit jazzigen Pianoklängen - fehlte, bleibt dahingestellt.

Mit viel Dynamik und zackigem Rhythmus

Der Chor sang mit viel Dynamik und zackigem Rhythmus, dies setzte sich auch in Palmeri’s »Magnificat« fort. Zur Mezzo-Sopranistin gesellte sich hier Lea Maria Koch mit auffallend klarem Sopran. Das »Magnificat« trumpfte im »Et exultavit« durch spektakuläre filmmusikalische Sequenzen, auch das »Esurientes« gefiel durch im Chor gut intonierte Artikulation. Was allerdings fehlte – und das liegt vor allem an der Komposition selbst – war eine in sich geführte Weiterentwicklung und Abgrenzung der einzelnen zehn Teile. Viel Applaus und das obligatorische, gemeinsam gesungene »O du fröhliche« beendeten das gelungene Konzert. Eine Wiederholung der Aufführung fand am Samstag in der Mutterhauskirche Salzkotten statt.