Seit nunmehr 40 Jahren treffen sich alle Jahre wieder die Mitglieder der Familie Jürgens, deren Familiensitz die Hofanlage am Vielser Berg in Salzkotten ist, um gemeinsam ein paar Stunden zu verbringen. Als am besten geeigneten Tag für ein solches Treffen hatte sich die promovierte ehemalige Dozentin der Landvolkshochschule Hardehausen zur Premiere den 28. Dezember – den Tag, der in der katholischen Kirche der »Tag der unschuldigen Kinder« ist – ausgesucht.

Immer am »Tag der unschuldigen Kinder«

Seit vier Jahrzehnten kommen ohne Unterbrechung alle, die mit dem Namen Jürgens und dem Vielserhof in Salzkotten in verwandtschaftlicher Verbindung stehen, zusammen. Rund 70 Familienmitglieder waren es auch diesmal. Mit dabei natürlich auch Dr. Maria Jürgens und ihre zwei Schwestern Elisabeth und Gertrud. Die Wanderhütte des SGV in Meerhof hatten die Organisatoren, Martin (Neffe von Maria Jürgens) und Lisa Meschede, als Treffpunkt ausgesucht. Von hier aus erkundeten die »unschuldigen Kinder« die Gegend bei einer Wanderung, statteten dem Kloster Dahlheim einen Besuch ab und besichtigten eine Windkraftanlage. Zur Stärkung gab es zwischendurch eine kräftige Erbsensuppe, der Nachmittag wurde bei Kaffee und Kuchen in gemeinsamer Runde verbracht. Da sich die Familie Jahr um Jahr vergrößert und auch räumlich ausgeweitet hat, ist die Anreise manchmal nicht ganz unproblematisch. Zwar wohnt ein Großteil der Familie noch in der Region, doch auch aus allen Teilen der Republik von Hamburg bis München kamen Familienangehörige nach Meerhof. »Wir wechseln uns jedes Jahr ab, wer der nächste Ausrichter ist und das hat bisher auch immer geklappt. Manchmal treffen wir uns im Haus des Gastgebers, manchmal an einem interessanten Ort und manchmal auch in einer Gaststätte«, sagt Martin Meschede.

Zum ersten Treffen kamen sechs Familienmitglieder

Als Maria Jürgens 1978 zum ersten Treffen in ihren Wohnort in Niedersfeld im Sauerland rief, waren gerade einmal sechs Personen dabei. Inzwischen sind es meist um die 80. Jüngste im Bunde ist die zweijährige Marta Meschede aus Upsprunge.

Was einst mit der Familie Jürgens begann, hat sich heute auf die Familien Meschede und Peitzmeier mit deren Kindern und Enkelkindern vergrößert.

Mit sieben Geschwistern ist Maria Jürgens auf dem Vielser Hof aufgewachsen. Sie selbst blieb ebenso ledig wie ihr Bruder Wilhelm, der später Pastor an der Marktkirche in Paderborn wurde. Von den einst fünf Mädchen und drei Jungen leben heute noch die Schwestern Maria, Elisabeth und Gertrud. Den Hof übernommen hat die Tochter des Bruders Franz Jürgens, Barbara Stöver. Sie bewirtschaftet den Hof mit ihrem Mann Gerhard noch in Nebenerwerbslandwirtschaft. Wo sich die Jürgens im folgenden Jahr einfinden, wird immer am Nachmittag des Treffens festgelegt. »Bisher hat sich noch keiner weggeduckt«, sagt Gertrud Stöver mit einem Lächeln. In diesem Jahr geht es nach Paderborn, und auch für 2020 gibt es mit Köln bereits ein Ziel. Dann werden auch wieder Tante Mia und ihre Schwestern dabei sein – das hoffen alle.