Von Marion Neesen

»Die Deutsche Glasfaser hat uns mitgeteilt, dass die Kernstadt und Upsprunge die geforderten 40 Prozent erreicht haben«, informierte Fachbereichsleiter Ludwig Bewermeier auf WV-Anfrage. Wie berichtet hatte das Telekommunikationsunternehmen sein Angebot der kostenfreien Verlegung des Glasfasernetzes unter die Voraussetzung gestellt, dass mindestens 40 Prozent der in Frage kommenden Haushalte einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen. Während die Ortschaften in der Nachfragebündelung diese Hürde allesamt genommen hatten, fehlten vor Fristende in Salzkotten und Upsprunge noch 76 Verträge.

Ludwig Bewermeier zeigte sich sehr zufrieden mit dem jetzt vorliegenden Ergebnis, das eine Versorgung mit schneller Glasfaser für das gesamte Stadtgebiet bedeutet. »Als nächster Schritt folgt nun die Einrichtung der Zusatzpolygone. Die Deutsche Glasfaser wird die in Frage kommenden Anwohner anschreiben«, so Bewermeier. Die Zusatzpolygone ermöglichen eine Versorgung der Außenbereiche. Hier müssen die Interessenten jedoch eine einmalige Anschlussgebühr von 250 Euro zahlen.

Als gute Ergänzung sieht Fachbereichsleiter Bewermeier das Bundesförderprogramm zur Beseitigung der so genannten weißen Flecken. Dieses soll den unterversorgten Außenbereichen schnelles Internet liefern. Auch Salzkotten hatte sich dem kreisweiten Antrag angeschlossen. Die ersten 48 Millionen Euro sind bereits bewilligt worden. So könne kurzfristig auch die Ausschreibung dieser Bereiche angegangen werden, so Bewermeier.