Von Marion Neesen

Denn im Schwank »Der Teufel liest auch Kleinanzeigen« von Bernd Spehling sind Ungemach und Teufelswerk Programm – allerdings sehr zur Freude der Schauspieler und des Publikums. »Ich bin total aufgeregt, aber frohen Mutes und freue mich riesig«, sagt Regina Münch kurz vor der Premiere. Sie ist neu in der Truppe und hat die Rolle der begriffsstutzigen Putzfrau Pauline übernommen. »Ich war eigentlich nur neugierig auf die Heimatbühne. Und schon war ich dabei«, erzählt sie, »Angst habe ich nicht, aber Lampenfieber. Wer auf die Bühne geht, muss sich schon darüber im Klaren sein, dass er dort sehr präsent ist ihn mehr als 100 Augenpaare im Blick haben.«

Regisseurin muss kurzfristig selbst auf die Bühne

Miriam Reimann steht eine ganz andere Herausforderung bevor. Die Regisseurin muss kurzfristig für die erkrankte Marion Klemme einspringen. »I will do my very best«, nimmt sie es mit den Worten Freddie Frintons locker.

Seit 1964 bringt die Heimatbühne Theaterstücke zur Aufführung. Jahr für Jahr stehen für die Akteure rund drei Monate Vorbereitung mit zwei Proben wöchentlich, Bühnenbau und vielen kleinen Dingen drumherum im Mittelpunkt ihrer Freizeit. »Das Schöne ist, dass bei uns Alt und Jung, generationsübergreifend mitmachen«, ist Christoph Tüllmann gern dabei. Während er gemeinsam mit Andreas Syring und Magnus Gerdes für Licht und Ton sorgt, bringt seine Frau Debbie in der Maske die schönsten oder auch lustigsten Seiten der Schauspieler zum Vorschein.

Regisseurin Miriam Reimann (links) mimt eine Vertreterin. Foto: Neesen Regisseurin Miriam Reimann (links) mimt eine Vertreterin. Foto: Neesen

Hinter der Bühne geht es vor dem ersten großen Auftritt bisweilen turbulent zu. Auf beengtem Raum wird hier noch der Lippenstift nachgezogen und dort die letzte Locke gedreht. Über Monitore können die Akteure verfolgen, was vor dem Publikum geschieht und wann sie dran sind. Hauptdarsteller Stephan Meinecke sitzt derweil relativ entspannt auf dem großen Sofa auf der Bühne und wirft noch einmal einen Blick ins Textbuch. Es ist seine vierte Saison, aber seine erste richtig große Rolle. »Man kann nicht vorher nicht aufgeregt sein. Aber eine gewisse Anspannung ist auch wichtig«, so der Thüler Laiendarsteller. Wolfgang Marienfeld hat seine ganz eigene Methode, den Text einzustudieren: mit Knopf im Ohr. »Ich habe mir den Text per MP3 aufs Handy gespielt. Früher habe ich so immer auf der Fahrt zur Arbeit meinen Text gelernt«, sagt er. Viel Zeit bleibt ihm im Auto aber nicht mehr, seitdem er stellvertretender Leiter der Gesamtschule Salzkotten ist.

300 Premierenbesucher sind begeistert

Miriam Reimann bestätigt den Akteuren jedoch Textsicherheit. »Wir sind eine sehr homogene Truppe, das ist bei naturgemäß extrovertierten Menschen wie Schauspielern ja nicht immer so«, sagt die Regisseurin und Vertreterin des Bohnergerätes CX 300 S in Personalunion über die zurückliegende Probenarbeit. Davon kann sich nach der Premiere am vergangenen Samstag das Publikum noch fünfmal überzeugen.

Ungeheuer souverän spielt Annkatrin Küsterarend, mit 21 Jahren die Jüngste im Bunde, Stewardess Natalie an der Seite von Pilot Marcel Freiherr von Hohenstein (Stephan Meinecke), den sie zum Schäferstündchen im Haus der von Hohensteins verführen will.

Mit einer schlüpfrigen Kleinanzeige macht Nachbar Alfons Weidenfeller (Wolfgang Marienfeld) den beiden jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung. Stark auch Mike Kühne in seiner skurrilen Rolle als Bohnerfreund Klaus-Behrend.

Ausgewählt werden die Stücke, die im Thüler Bürgerhaus zur Aufführung kommen, immer von einem eigens eingerichteten Team. »Dabei wird darauf geachtet, dass wir für die Charaktere auch die passenden Schauspieler haben«, erklärt Sandra Werner, die in diesem Jahr zwar nicht auf der Bühne steht, aber im Hintergrund die Fäden zieht. Insgesamt stehe ein Pool von etwa 30 Schauspielern zur Verfügung. Ein bisschen Überredungskunst sei aber schon hin und wieder nötig. Außerdem freut sich das Team immer über neue Mitstreiter. Für die Generalprobe hatten sich die Thüler Laiendarsteller – obwohl gut vorbereitet – gewünscht, dass irgendwas schief geht, damit die Premiere gut über die Bühne geht. Schließlich steckt der Teufel oft im Detail. 300 Premierenbesucher waren jedenfalls begeistert.