Salzkotten (WV). Einbrecher hatten es in Salzkotten auf Zigaretten abgesehen. In einem Fall aus den vergangenen Tagen hinterließen sie Sachschäden in einem Sportheim. Am Sonntagmorgen fiel der Einbruch in einen Supermarkt an der Upsprunger Straße auf.

Über Nacht waren die Täter durch einen Nebeneingang in das Geschäft eingedrungen und hatten Zigaretten sowie einige Packungen Chips gestohlen.

Nachmittags wurde der Einbruch in das Sportheim an der Theodor-Hürth-Straße entdeckt. Das Gebäude war zuletzt an Silvester genutzt worden. In der Zwischenzeit hatten die Täter mehrere Türen aufgebrochen und das Mobiliar beschädigt. Mehrere tausend Euro Sachschaden sind so entstanden. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

In der Nacht zu Montag brach ein Täter durch die Eingangstür in die Aral-Tankstelle an der Geseker Straße ein. Ein Zeuge beobachtete die Tat gegen 3.20 Uhr und alarmierte die Polizei. Der Einbrecher war nach einer Minute verschwunden. Er hatte mehrere Stangen Zigaretten erbeutet.

Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05251/3060 entgegen.