00.7 – in diesem Büro wird von Mitte Februar an der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung zu finden sein. Ludwig Bewermeier, Bürgermeister Ulrich Berger und Michael Rölleke (Fachbereichsleiter Zentrale Dienste/von links) sind froh, dass Am Grarock Räume für Teile der Verwaltung zur Verfügung stehen. Das gesamte Projekt Rathaussanierung wird bis Ende 2022 dauern. Foto: Besim Mazhiqi

Von Marion Neesen

Der Fachbereich Stadtentwicklung und die Abteilung Stadtwerke werden für dreieinhalb Jahre ins »Asyl« Am Grarock gehen. Dort, wo ursprünglich Flüchtlinge eine erste Wohnung finden sollten, werden dann städtische Aufgaben erledigt und Planungen für die Zukunft gemacht. Die Stadt hatte zwei Gebäude am Rande des Gewerbegebietes Haltiger Feld zwischen 2015 und 2016 innerhalb weniger Monate für 1,5 Millionen Euro hochgezogen. »Das war in einer Zeit, als uns monatlich bis zu 100 Flüchtlinge zugewiesen wurden. Damals war es die richtige Entscheidung«, hat Bürgermeister Ulrich Berger die Situation noch genau vor Augen.

Gebäude sind seit Mai 2016 fertig und stehen leer

Eingezogen ist Am Grarock allerdings kein einziger Flüchtling. Die Gebäude stehen dort wie neu und kommen der Stadt nun gut zupass. Denn die energetische Sanierung des Rathauses am Marktplatz geht zunächst einher mit dem Abriss des alten Gebäudes der Spadaka, in dem derzeit die Fachbereiche Bildung und Soziales sowie Bürgerdienste untergebracht sind. Deren Mitarbeiter sollen aber im Stadtkern bleiben, weil sie viele Bürger beraten. Sie ziehen ebenso wie die Polizei ins angegliederte Rathaus, wo die Stadtentwickler ihnen Platz machen und eines der Gebäude Am Grarock beziehen. Ausziehen werden gleichzeitig die Akten des Stadtarchivs. Sie wandern allerdings in die Don Bosco Schule in Verne. Diese war ebenfalls im Gespräch als Ersatzunterkunft für den Fachbereich Stadtentwicklung. Der Aufwand, die Schule entsprechend herzurichten, sei jedoch viel größer gewesen. »Allein die Heizkosten hätten uns aufgefressen«, sagt Michael Rölleke, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste. Die Don Bosco Schule kommt eventuell noch einmal ins Spiel, wenn im Ratssaal keine Sitzungen mehr abgehalten werden können. Die Gremien könnten im Forum der einstigen Förderschule Unterschlupf finden.

Die Räumlichkeiten Am Grarock sind dagegen ideal für Büroarbeit. Hier mussten lediglich die IT-Anschlüsse (Glasfaser ist vorhanden) eingerichtet und das Licht angepasst werden. »Schon bei der Konzeption der Gebäude haben wir eine Folgenutzung berücksichtigt«, so Fachbereichsleiter Stadtentwicklung Ludwig Bewermeier. Allerdings war dabei an eine gewerbliche Nutzung gedacht worden. Die ursprünglichen Wohnräume für Flüchtlinge werden nun zu Büroräumen für ein oder zwei Mitarbeiter, es wird einen Besprechungsraum und auch eine Teeküche sowie sanitäre Einrichtungen geben. Ebenso sind Duschgelegenheiten vorhanden, was vielleicht dem Lauftreff der Betriebssportgruppe zugute kommt.

Pendelverkehr zum Rathaus mit dem E-Auto

»Im Erdgeschoss werden jene Mitarbeiter zu finden sein, die viel Publikumsverkehr haben«, erläutert der Bürgermeister. Denn barrierefrei ist das Haus nicht. Das Besprechungszimmer im Erdgeschoss wird daher auch Bürgern zur Verfügung stehen, die nicht zu einem Mitarbeiter in die obere Etage gehen können. Die Umzugskandidaten haben die Räume bereits in Augenschein nehmen können, die Verteilung der Arbeitsplätze sei »geräuschlos« verlaufen, so Bewermeier. Er selbst wird allerdings oft für Besprechungen zwischen Rathaus und Arbeitsplatz pendeln müssen. Denn sein »Chef« bleibt in der Stadt.

Für den Pendelverkehr soll ein E-Auto genutzt werden, das Am Grarock auch seine Ladestation hat. Knapp sieben Minuten, wird er für die Fahrt benötigen. »Aber auch das Fahrrad bietet sich an«, nimmt’s Bewermeier sportlich. Neue Möbel gibt es zunächst nicht, auch wenn einige noch aus der Erstausstattung in den 70er Jahren stammen – übrigens ebenso wie der legendäre grüne Teppich im Sitzungssaal. Tische und Stühle aus dem Spadaka-Gebäude werden Am Grarock wieder eingeräumt. »Die Sanierung bietet uns aber auch Gelegenheit, das Mobiliar künftig modernen Anforderungen anzupassen«, so Michael Rölleke. Mitnehmen werden die Mitarbeiter ihre Telefonnummern und E-Mail Adressen. Ihre Post kann ganz normal an das Rathaus adressiert werden. Arbeitsfähig sollen sie am 18. Februar sein.

Am Grarock 19 sind die Mitarbeiter der Stadtwerke und der Stadtentwicklung zu erreichen. Foto: Mazhiqi Am Grarock 19 sind die Mitarbeiter der Stadtwerke und der Stadtentwicklung zu erreichen. Foto: Mazhiqi

Der Abriss des Spadaka-Gebäudes ist auf Anfang April terminiert. »In einem fließenden Übergang wird der Ersatzbau errichtet«, so Bewermeier. Ist der Anbau im September 2020 fertig, steht erneut ein Umzug an. Dann müssen alle im alten Rathaus noch verbliebenen Mitarbeiter im neuen Gebäude zusammenrücken, damit die Sanierung beginnen kann. Denn in dieser Phase wird ein Arbeiten im Rathaus nicht möglich sein. Insgesamt müssen im neuen Rathaus Arbeitsplätze für etwa 100 Mitarbeiter geschaffen werden. »Wichtig ist mir, dass alle Fachbereiche unter einem Dach Platz finden und das Rathaus fit wird für die nächsten 40 Jahre ist. Ebenso gehört das Rathaus als Publikumsmagnet in die Stadt. Denn nicht alles lässt sich digital erledigen«, sagt Bürgermeister Ulrich Berger.

Endgültig ins neue und sanierte Verwaltungsgebäude zurückkehren sollen alle Mitarbeiter Ende 2022. Ludwig Bewermeier wird dann allerdings nicht zu ihnen gehören. Er wird dann bereits im Ruhestand sein.