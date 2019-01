Die Aufführung bietet ein Wechselspiel aus Musik und Literatur und blickt dabei aus ganz verschiedenen Perspektiven auf die Welt. In einer reizvollen Quintett-Besetzung nimmt das Ensemble Musik vom Mittelmeer über den Balkan bis zur Schwarzmeer-Region auf. Die Texte rezitiert Martin-Christian Vogel, Operntenor und ehemaliger Rektor der Musikhochschule in Detmold.

Die Texte sind mal humoristisch und zum Schmunzeln einladend, mal bissig-satirisch oder aber ernst und hintergründig. Auch die Musikstücke wechseln die Farbe. Mal sind sie schwungvoll, mal heiter und gefühlvoll, mal melancholisch und tragend.

Der künstlerische Leiter, Florian Stubenvoll, hat speziell für dieses Programm neue Stücke arrangiert und komponiert, so dass die Töne in wundervollem Einklang mit den Textpassagen stehen. Dabei trägt der Rezitator pointiert Auszüge namhafter und weniger bekannter Autoren vor. Rezitiert werden Texte unter anderem von Rose Ausländer, Navid Kermani und Hans-Magnus Enzensberger.

Sechs Veranstaltungen bis zum Sommer

Das Ensemble »Vinorosso« mit Wurzeln in Detmold hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 durch internationale Konzertreisen und Radioauftritte einen Namen gemacht. Es ist bekannt für sein farbiges Programm voller Gegensätze und Überraschungen. Auf hohem künstlerischem Niveau gelingt es den Musikern immer wieder, mit Begeisterung und Leidenschaft die Bühne besonders lebendig werden zu lassen.

Das Programm im Kulturgut wird am 23. Februar fortgesetzt mit Texten aus Heinrich Bölls »Irischem Tagebuch«, die von Stephan Schäfer gesprochen werden. Dazu spielt Giedré Siaulyté irische Lieder auf der keltischen Harfe.

Der Musiker Roger Tristao Sevilla gastiert am 16. März mit spanischer Gitarrenmusik in Winkhausen. Das Jazzquartett »Hotel Bossa Nova« stellt am 13. April sein neues Album vor, und mit Tom Daun kommt am 11. Mai einer der führenden Vertreter der traditionellen und historischen Harfenmusik. Mit den drei »Swingle Sisters« geht es am 29. Juni in die Sommerpause. Die drei Sängerinnen präsentieren – begleitet an Klavier und Bass – bekannte Evergreens und Popsongs in eigenen Arrangements.

Kartennachfragen können gerichtet werden an Birgit Lurse unter der Rufnummer 05250/7367 oder unter der Internetadresse www.kulturgut-winkhausen.de.