Architekt Thomas Günther, technischer Direktor Markus Schröder und Frank Freese (technischer Leiter in Salzkotten/von links) stehen in einem der neuen OP-Säle. Noch überwiegt hier der Eindruck einer Baustelle. Foto: Jörn Hannemann

Von Marion Neesen

Salzkotten (WB). Wildes Kabelgewirr hängt von der Decke, nebenan schleppen zwei Handwerker einen Heizkörper die Treppe rauf und irgendwo am Ende des langes Flures kreischt eine Säge. Kaum zu glauben, dass es hier einmal absolut steril zugehen wird. Doch genau das ist das Ziel. An das Salzkottener St. Josefs Krankenhaus werden seit dem Frühjahr 2017 vier neue OP-Säle angebaut. Die Arbeiten schreiten sichtbar voran.

Von außen hat das Krankenhaus sich schon deutlich verändert. Ein bisschen futuristisch kommt an der Nordseite der Anbau auf Stelzen daher. Auch innen hat sich viel getan. Die neuen Operationssäle haben Formen angenommen. »Haustechnische und elektrische Installationen sind fertiggestellt. Was noch fehlt, sind die OP-Decken«, sagt der Architekt der St. Vincenz-Krankenhaus GmbH, Thomas Günther. Anders als vielleicht bei einem Einfamilienhaus steckt darin allerdings geballte Technik. Die so genannten Laminar Flow Decken sollen die Luftreinheit im Operationssaal garantieren. »Über Strömungen werden so alle Unreinheiten vom Patienten ferngehalten und verwirblungsfrei aus dem Raum geschwemmt«, erklärt Markus Schröder, technischer Leiter der St. Vincenz-Krankenhaus Gmbh. Auf diese Weise kann der OP-Trakt mit hochreiner Luft versorgt werden. Aber nicht nur das: Ärzte und Patienten können sich über die Technik in der Decke mit ihrer persönlichen Lieblingsmusik aus dem Handy beschallen lassen. Das trägt zur Entspannung bei.

Die Anpassung an höchste Hygienestandards sei ein Entscheidungsgrund für den Neubau eines OP-Traktes am St. Josefs Krankenhaus gewesen, erläutert Markus Schröder. Ein weiterer war die Konzentration der bisher im Haus verteilten OP-Säle an einer Stelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe sowie einer Verkürzung der Wege. Für die Patienten hat das den Vorteil kürzerer Wartezeiten. »Die alten OP-Säle stammen noch aus den 60er Jahren«, so Thomas Günther, »der Bau neuer OP-Säle ist immer wieder eine Herausforderungen, weil verschiedene Leistungen miteinander kombiniert werden müssen.« Die vier Säle werden gleich groß und einheitlich ausgestattet sein, so dass sie multifunktional und flexibel einsetzbar sind. Im 1595 Quadratmeter großen Anbau wurde außerdem Wert auf Tageslicht gelegt. Am Ende eines 50 Meter langen Ganges ist der Blick frei in die Feldflur.

Mit dem Fortschritt der Arbeiten sind die Bauherren zufrieden. »Das klappt so gut, weil viele heimische Unternehmen am Bau beteiligt sind«, so Thomas Günther. Insgesamt sind es 14 regionale Handwerksbetriebe. Mitte dieses Jahres soll der neue Trakt fertig sein. Mit dem Umbau der alten OP-Säle zu Nebenräumen und der Einrichtung eines großen Aufwachraumes beginnt der zweite Bauabschnitt. Thomas Günther hofft, dass auch diese Arbeiten planmäßig laufen. Bei einem Altbau könnte es aber anders als beim Neubau immer Überraschungen geben. Während in der jetzigen Bauphase der Krankenhausbetrieb weitgehend ungestört weiterläuft, wird der OP-Betrieb im zweiten Abschnitt vermutlich für eine gewisse Zeit eingestellt werden müssen. Schließlich müssen die beiden Gebäude und damit die gesamte Versorgungstechnik miteinander verknüpft werden. Außerdem muss das Inventar der OP-Säle keimfrei umziehen. »Den Übergang planen wir derzeit«, so Markus Schröder. Auch wenn es sportlich sei: Die neuen Operationssäle sollen Ende 2020 funktionsfähig sein. Die Investitionen in Höhe von rund acht Millionen Euro seien ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort Salzkotten, sagt Architekt Thomas Günther.