Von Marion Neesen

Niederntudorf (WB). In einem Balanceakt zwischen idealisierten Vorstellungen vom romantischen Landleben und einer Hightech-Landwirtschaft mit GPS und Roboter im Kuhstall sehen sich die Bauern der Region. So drückte es jedenfalls Jens Wiechers, Vorsitzender des Vereins Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF) beim Fest der Landwirtschaft in Niederntudorf aus.

Zwischen Klimaschutz und Tierhaltung, Erntesicherung und Pflanzenschutzmittelreduktion gelte es, sowohl Wertschätzung für den eigenen Beruf einzufordern als auch diese den Verbrauchern entgegenzubringen.

Bevor gefeiert wurde standen zunächst sowohl der Berufsnachwuchs als auch die Berufserfahrenen im Mittelpunkt. So gratulierten etwa 900 Gäste den Absolventen der Fachschulen zu ihren bestandenen Prüfungen. Gleichzeitig wurden die Goldene Meisterbriefe ausgehändigt.

Jens Wiechers ergriff aber auch die Gelegenheit, den Berufsstand des Landwirtes neu einzuordnen. Aus den Wetterextremen 2018 sei die Region noch mit einem blauen Auge herausgekommen. Gleichzeitig habe der vergangene Sommer die Verbraucher dafür sensibilisiert, dass speziell regionale Lebensmittel nicht selbstverständlich immer verfügbar seien. »Wetterextreme werden eine zukünftige und langfristige Herausforderung für die Landwirtschaft darstellen«, sagte Wiechers. Er beschäftigte sich aber auch mit dem Ansehen des Bauern in der heutigen Gesellschaft.

Anspruchsvoller Beruf, der Mittel zum Leben erzeugt

Darum ist es offenbar gar nicht so schlecht bestellt. Laut einer Emnid-Umfrage aus 2017 zähle der Beruf des Landwirtes zu denjenigen, die auch in Zukunft für die Gesellschaft besonders wichtig sind. Vor ihnen stünden lediglich Ärzte in diesem Ranking. »Doch Landwirtschaft muss mehr können, als nur satt machen«, sagte Wiechers vor den Landwirten. Gefühlte 80 Millionen Hobbyagrarwissenschaftler vermittelten den Eindruck, der Bauer sei selbst schuld am Klimawandel, vergifte die Böden und quäle die Tiere.

Moderne Landwirtschaft sei jedoch ein ganz besonderer Markt, auf dem der Bauer zwischen neuer Technik und ihrer daraus resultierenden gesellschaftlichen Ablehnung balancieren müsse. »Moderne Technik kann in der Landwirtschaft für mehr Tierwohl sorgen und somit für den Verbraucher sichere und hochwertige Produkte garantieren«, sagte Wiechers. Es sei nicht alles falsch und überzogen, was an die Landwirtschaft herangetragen werde. Und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein in der Gesellschaft sei gut. »Dem müssen wir uns öffnen und darüber diskutieren. Und auch akzeptieren, dass manche gängige Praxis, gerade in der Tierhaltung, nicht mehr den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Bauer und Landwirt zu sein bedeutet, einen anspruchsvollen Beruf auszuüben, der unsere Mittel zum Leben erzeugt«, gab Wiechers den frischgebackenen Landwirten mit auf den Weg.

Auch Kreislandwirt Johannes Giesguth sah die Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Weltmarkt und gesellschaftlicher Akzeptanz. »Landwirtschaft ist nach wie vor ein wichtiger Teil unserer Volkswirtschaft. Sie schafft und sichert Arbeitsplätze«, verwies Giesguth auf 1500 Betriebe im Kreis Paderborn. Gleichzeitig bestätigte er den Fachschulabsolventen Mut, diesen Beruf zu ergreifen. »Wenn junge Menschen gut ausgebildet und motiviert in bäuerlichen Strukturen ihren Weg machen sollen, dann brauchen wir Verlässlichkeit, praxisgerechte Umsetzung von Verordnungen und einen verbundenen Bürokratieabbau. Vor allem eine neue Wertschätzung der geleisteten Arbeit«, forderte der Kreislandwirt.