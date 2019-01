Salzkotten (WB/al). Kaum ist der Jahreswechsel vollzogen, laufen in den Narrenhochburgen die Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit auf Hochtouren. Nicht anders ist es in Scharmede, allerdings hat sich das Team um den neuen Vorsitzenden Elmar Kürpick für die heiße Karnevalsphase einiges vorgenommen.

»Mit dem Rückzug des Sportvereins mussten wir einiges neu organisieren. Das reicht vom Programmzuschnitt bis hin zum Bühnenbild«, erläutert der Vorsitzende des Karnevalvereins Blau-Weiß. Zu den Höhepunkten der Session soll sich die neue »Jeck’sche Nacht« gesellen. Gab es in der Vergangenheit sowohl einen Bütten- als auch einen Galaabend, vereint nun die »Jeck’sche Nacht« Elemente beider Veranstaltungen in der Schützenhalle. Am Samstag, 9. Februar, sorgt sie von 19.11 Uhr an für närrische Unterhaltung.

Einlass ist bereits um 18.01 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind zum Preis von 13 Euro in der Gaststätte »Zur alten Heide« sowie in der Volksbank in Scharmede erhältlich. An der Abendkasse sind Restkarten zum Preis von 15 Euro zu bekommen.

»Wir werden ein buntes Programm für Augen und Ohren, für Jung und Alt bieten. Nach rund dreieinhalb Stunden wird dann die Band Livehaftig übernehmen und bei der Karnevalsparty weiter einheizen«, ist Vizepräsident Martin Herbst gespannt, wie der Sitzungshöhepunkt ankommt.

Ihre jecke Visitenkarte werden das Komikerduo Horst & Hilde und die verschiedenen Scharmeder Tanzgruppen abgeben. Durch die »Jeck’sche Nacht« führen Raimund Schlüter und erstmals Susanne Oschecker, die im Weiberkarneval bereits reichlich Erfahrung am Mikrofon gesammelt hat. »Wir werden die beliebten Elemente der bisherigen zwei Veranstaltungen vom gekonnten Wortbeitrag bis zum tollen Showtanz künftig in einer Veranstaltung bündeln«, erläutert Elmar Kürpick das neue Konzept.

Mitten drin fiebert das Scharmeder Prinzenpaar (Meike, die Gutmütige, und Marcel, der Strebsame, Reintjes) mit dem Elferrat den Höhepunkten der Saison entgegen. Zum neuen Konzept gehört auch ein neues Bühnenbild, an dem gerade Dieter Kallemeier und Peter Finke mit vielen Helfern schrauben. Die beiden haben das Bühnenbild entworfen und setzen es auch um. Die Farbgestaltung liegt in den Händen von Gabi Kallemeier. Teil des Bühnenbildes ist eine Cocktailbar, die schon fast fertig ist.

Weiterer Publikumsmagnet ist der Karnevalsumzug, der sich am Sonntag, 3. März, von 14.01 Uhr an auf einer Länge von etwa 2,1 Kilometern durch Scharmede schlängeln wird. »Wir erwarten ungefähr 1.111 Zugteilnehmer und 15.111 Zuschauer entlang der Umzugsstrecke«, blickt Elmar Kürpick voraus. Startpunkt ist am Netto-Markt. An drei Punkten – am Start, an der Kirche und in Höhe des Wohnhauses der Familie Kallemeier – werden die verschiedenen Gruppen den Besuchern am Wegesrand vorgestellt. An den Umzug schließt sich in der Schützenhalle der Karnevalsball an.