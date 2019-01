Erst 2017 sind Maria Breuer, das Büchereiteam und natürlich die Bücher aus der Vielser Straße ins Klingenthal-Stammhaus gezogen. In diesem Jahr heißt es im Dezember erneut: Koffer packen. Die Bibliothek zieht dann ins neue Stadthaus. Foto: Jörn Hannemann

Salzkotten (WB/sen). Ein echtes Buch in den Händen zu halten, ist Salzkottener Lesern offenbar noch immer wichtig. Das belegen jedenfalls die Ausleihzahlen der Stadtbibliothek. Deren Leiterin Maria Breuer hat in der jüngsten Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses ihren Jahresbericht vorgelegt.

Von insgesamt 160.000 Ausleihen, inklusive 26.000 Onleihen, ist auch das Büchereiteam angesichts zunehmender Digitalisierung ein bisschen überrascht. Rund 132.000 Ausleihen entfallen auf Printmedien wie Romane, Sachbücher oder Kinder- und Jugendliteratur.

Damit sei die Zahl der Gesamtausleihen (Vorjahr rund 142.000) nicht nur weiter gestiegen, sondern bewege sich auch gegen den bundesweiten Trend, der stagnierend oder sogar rückläufig sei. Die Ausleihe von so genannten Non-Book-Medien wurde mit etwa 36.000 vermerkt. »Ein Anstieg der E-Book-Romane ist da. Aber genug Leser möchten weiterhin ein echtes Buch in ihren Händen halten, entleihen sehr gerne viele neue Romane und stöbern nach Lieblingsbüchern«, hat Maria Breuer festgestellt.

Sie führt diesen Trend auch auf das sehr individuelle Angebot zurück. Denn bei der Medienauswahl beschränke sich das Büchereiteam nicht auf die standardisierten Empfehlungen, sondern orientiere sich daran, was in der Salzkottener Stadtbibliothek gut laufe und woran es mangele.

»Das ist zwar mehr Arbeit, aber wir wollen für unsere Nutzer das Beste rausholen, was geht«, sagt Breuer. 50.000 Besuche in den Haupt- sowie den Nebenstellen sind ebenso Zeugnis für die gelungene Medienauswahl wie ein hoher Umsatz jedes Mediums. So würden die Medien durchschnittlich sieben Mal im Jahr ausgeliehen.

Dankbar ist die Bibliotheksleiterin für den gleichbleibend hohen Etat von 25.000 Euro im Jahr, den die Stadt auf Ratsbeschluss zur Verfügung stellt. Mit rund 2500 ist die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vorjahr etwa gleichbleibend. Die Neuanmeldungen liegen bei gut 500 Lesern.

Insbesondere Familien nutzten das Angebot der Salzkottener Bücherei, so Maria Breuer. Allein 90.000 Ausleihen gehen auf ihr Konto, wobei Gesellschaftsspiele weiterhin einen Boom erführen. Nicht mehr so gefragt seien Zeitschriften (minus zwei Prozent) und Kassetten.

Neben den Medienangeboten hielt die Stadtbibliothek 2018 wieder eine Reihe von Veranstaltungen bereit. Diese seien nur mit der Unterstützung des Fördervereins möglich. So wurden die beliebten Erzählcafés, Lesungen und Sonderöffnungen zum Sälzerfest und zu Martini organisiert.

In 49 Bibliotheksführungen wurden 921 Kinder zum Lesen motiviert, 20 Mal war die Willkommensklasse der Liboriusgrundschule in der Bücherei zu Gast und bei acht Lesungen lauschten 43 Kinder den Erzählungen von Beate von Sobbe.

In diesem Jahr heißt es für das Team der Stadtbibliothek erneut: Koffer packen. Denn nach dem Auszug aus der Vielser Straße in das Klingenthal-Stammhaus soll im Dezember das Erdgeschoss im neuen Stadthaus bezogen werden. Mit dem 15. Dezember steht der Eröffnungstermin bereits fest.

Auch hier erwartet das Team wieder viel Arbeit. »Aber wir freuen uns darauf und sind sehr gespannt«, blickt Breuer voraus. Am neuen Standort soll das Konzept der Open Library verwirklicht werden, das eine Selbstverbuchung vorsieht und somit eine Ausleihe nicht mehr an Öffnungszeiten gebunden ist. In 2018 war die Stadtbibliothek 1500 Stunden geöffnet.