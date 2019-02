Der große Erfolg sei insbesondere auch den Sponsoren zu verdanken, sagte Bürgermeister und Vorsitzender von Salzkotten Marketing Ulrich Berger bei der Übergabe des Verkaufserlöses an den Heimatverein Thüle und dankte Martin Herbst von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Andreas Schmidt von der Firma Sambase und Reisebüroinhaberin Annemarie Bewermeier.

Der Heimatverein Thüle wird das Geld in die Sanierung des Glockenbrunnens stecken. Hierzu händigte Bürgermeister Ulrich Berger den Scheck in Höhe von 4756 Euro an die Thüler Ortsvorsteherin Marietheres Strunz aus. Zudem nahm Dr. Manfred Werner 1189 Euro für die Bürgerstiftung Salzkotten entgegen.

Hinter den Kläppchen des Salzkottener Adventskalenders versteckten sich im vergangenen Jahr 96 Sachpreise und Gutscheine im Wert von 5400 Euro. Der Hauptpreis – ein Reisegutschein im Wert von 1.200 Euro wurde bereits beim Neujahrskonzert an Elisabeth Quiatkowski aus Mantinghausen überreicht.