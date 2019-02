Der neue Vorsitzende des Ortsverbandes heißt René Scherf. Jürgen Kemper führt weiterhin die Kasse und auch Katharina Stelbrink bleibt dem Vorstand als Beisitzerin erhalten. »Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte Salzkotten noch etwas grüner machen«, so der neue Sprecher des Ortsverbandes, René Scherf.

Auch an der Spitze der Ratsfraktion gab es bereits zum Ende des vergangenen Jahres einen Wechsel. Nach zehn Jahren in der Ratsfraktion der Grünen, davon fünf Jahre als Fraktionsvorsitzender, hat Wolfgang Dehlinger sein Mandat niedergelegt. »Unsere Kinder sind groß, Haus und Garten sind zu groß und die Lust auf einen neuen Lebensabschnitt ist auch groß. Deshalb ziehen meine Frau und ich nach Nordhessen. Die Zusammenarbeit in unserer grünen Fraktion hat viel Spaß gemacht, und wir konnten zusammen einiges bewegen«, so Dehlinger. »Trotz anfangs erheblicher Widerstände hat sich Wolfgang mit besonders großem Engagement und Ausdauer für eine klima- und fahrradfreundliche Mobilität in Salzkotten eingesetzt – dafür danken wir ihm sehr und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute«, ergänzte der neue Fraktionsvorsitzende Marc Svensson.

Durch den Weggang Dehlingers zieht Katharina Stelbrink für die Grünen in den Rat der Stadt Salzkotten ein. René Scherf wird an ihrer Stelle Sachkundiger Bürger im Schul-, Familien- und Sozialausschuss.

»Politisch werden wir uns in diesem Jahr verstärkt den Themen ›gute Bildung von Anfang an‹ und der Stadtökologie zuwenden«, so Svensson weiter.