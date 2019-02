Dazu war Claudia Jüttemeier, Präsidiumsmitglied des Bundes Westfälischer Karnevalisten (BWK), in die Scharmeder Schützenhalle gekommen. Der BWK ist auf Landesebene die Dachorganisation der in Westfalen beheimateten Karnevalsvereine.

Den BWK-Verdienstorden in Gold erhielt Präsident Raimund Schlüter. Seit 1984 ist er Mitglied des Karnevalvereins und bekleidete zunächst von 1989 bis 1994 das Amt des Pressewartes. Anschließend war er fünf Jahre lang Koordinator und Leiter der Wagenbauer. Seit 1999 ist Raimund Schlüter Präsident des Scharmeder Karnevalvereins und moderierte seit 2008 den Galaabend. Auch während der neuen Jeck’schen Nacht führte er am Mikrofon gekonnt durchs Programm. »Raimund Schlüter zeichnet eine große Verlässlichkeit aus, ohne die der Karnevalverein nicht funktionieren würde«, lobte Claudia Jüttemeier den 30-jährigen treuen Einsatz im Vorstand.

Gleich drei Mal konnte der BWK-Verdienstorden in Silber verliehen werden. Sylvia Barfuss trat 1985 den Karnevalisten bei. Von 1999 bis 2004 war sie als Beisitzerin aktiv, ehe sie 2004 erste Geschäftsführerin wurde. Von 2009 bis 2014 war sie erneut im Beirat vertreten und moderiert seit 2009 den Karnevalsumzug.

Seit 1983 ist Konrad Werning Mitglied der Scharmeder Karnevalisten. Von 1999 bis 2009 war er im Beirat für die Bereiche Umzug und Vorbereitung der Schützenhalle zuständig. Im Jahr 2009 wurde er zum ersten Geschäftsführer gewählt.

Rainer Janewers trägt seit 1984 die Farben Weiß und Blau. Von 2004 bis 2009 war er im Beirat vertreten und hat sich um die Vorbereitung des Umzuges sowie die Vorarbeiten beim Aufbau in der Halle sowie um die Ausweisung von Parkplätzen gekümmert. 2009 wurde er zum stellvertretenden Geschäftsführer gewählt. »Der ehrenamtliche Einsatz der drei Geehrten ist von unschätzbarem Wert für den Karneval in Scharmede«, dankte Claudia Jüttemeier für den langjährigen Einsatz.

Die nächsten Termine bei den Scharmeder stehen bereits an: Am Sonntag, 17. Februar, kommen die kleinen Jecken beim Kinderkarneval ganz groß raus. Los geht es in der Schützenhalle um 15.01 Uhr. Auch beim Seniorenkarneval am Sonntag, 24. Februar, darf von 15.01 Uhr an der Schützenhalle ordentlich gefeiert werden. Am 28. Februar übernehmen dann um 19.11 Uhr die Weiber das Kommando in der Schützenhalle, bevor am Karnevalssonntag mit dem großen Festumzug der Höhepunkt der Session um 14.01 Uhr startet.