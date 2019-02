Doch nun scheint eine Kehrtwende eingetreten zu sein: Heimatvereine und Dorfräte finden sich zu Dorfwerkstätten zusammen. Immer mehr junge Familien kehren den teuren Mieten, dem Verkehrsstau und der Hektik der größeren Städte den Rücken zu. »Steht das Dorf vor dem Comeback?«, fragt daher Landrat Manfred Müller und lädt für Samstag, 16. März, von 10 bis 14 Uhr ins Bürgerhaus Upsprunge zur sechsten Dorfentwicklungskonferenz ein.

Prof. Holger Magel aus München wird bei der diesjährigen Dorfentwicklungskonferenz des Kreises Paderborn zum Thema »Gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land« sprechen. Magel ist bundesweit und international geschätzt als Botschafter und Anwalt vitaler ländlicher Räume. Die Süddeutsche Zeitung nannte ihn deshalb einmal »den Papst der Dorferneuerung« – ein Titel, den auch Prof. Gerhard Henkel aus Fürstenberg immer wieder einmal informell verliehen bekam.

So soll die Kirche im Dorf bleiben

Ziel dieser Dorfkonferenz ist das Aufzeigen von Chancen. Und die bestehen vor allen Dingen auch in der Digitalisierung. Sie hat längst auch auf dem Land Einzug gehalten. In vielen Dörfern des Kreises werden Glasfaserleitungen verlegt. »Die Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Innovation sind vielfältig. Sie können berufliche Perspektiven auf dem Lande eröffnen und das soziale Miteinander unterstützen«, wirbt der Landrat dafür, sich für technische Neuerungen auf dem Land zu öffnen. Es werden Praxisbeispiele und Projekte aus anderen Dörfern und Regionen vorgestellt, die erfolgreich Menschen auf dem Land verbunden und das Leben in der dörflichen Idylle verbessert haben. Bis in die Niederlande reicht der Blick über den Tellerrand hinaus. Aber es werden auch Projekte aus der unmittelbaren Nachbarschaft wie das »DORFnet« der Gemeinde Kalletal aus dem Kreis Lippe präsentiert.

Der Kreis Paderborn hofft, mit der Veranstaltung auch viele junge Familien zu erreichen. »Auf den Ideenreichtum und die Tatkraft der jüngeren Generation wird es ankommen, damit das Comeback des Dorfes überall im Kreis Paderborn gelingt«, erklärt Müller.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 14 Uhr im Bürgerhaus Upsprunge, Hederbornstraße 41 in Salzkotten, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, und ein Imbiss wird gereicht. Um Anmeldung wird bis zum 11. März gebeten bei Franziska Schnitzmeier, Tel. 05251/308 9114, schnitzmeierf@kreis-paderborn.de oder online unter www.kreis-paderborn.de/dorfentwicklungskonferenz2019.