Am vergangenen Freitag betraten zwei maskierte Männer gegen 20.50 Uhr den Supermarkt an der Bahnhofstraße. Sie wandten sich sofort an eine Kassiererin (20) und bedrohten diese mit einer Pistole und einem Messer. Die Angestellte musste die Kasse öffnen. Die Täter entnahmen das Geld und flüchteten aus dem Geschäft. Laut bislang vorliegenden Zeugenaussagen hatten sie an der Ecke der Straße An der Schützenhalle ein Auto abgestellt. Mit diesem dunklen Renault Clio flüchteten sie in nördliche Richtung.

Ein Täter war etwa 1,70 Meter groß und schlank. Unter der Maske war ein dunkler Teint erkennbar. Der geschätzt 17 bis 19 Jahre alte Mann sprach klares Deutsch. Er trug eine braune Jacke und eine dunkle Mütze. Seinen Pullover hatte er über die Nase ins Gesicht gezogen. Der Komplize war etwas größer und dünn. Er trug schwarze Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder dem Täterfahrzeug machen können unter Telefon 05251/3060.