Von Marion Neesen

Eine erste Ladestation ist bereits in Betrieb, im nächsten Jahr soll eine ganze Energiebox mit zehn Ladeplätzen für Power sorgen. »Unser Kerngeschäft ist der Schülerspezialverkehr«, erläutert Andreas Bachem (57), »in den Stoßzeiten sind bis zu 60 unserer Kleinbusse in einem Radius von etwa 50 Kilometern um den Betriebssitz herum im Einsatz. Danach stehen sie erst einmal eine Weile auf dem Hof.« Ideale Voraussetzungen also für eine Elektroflotte, die in dieser Zeit wieder startklar gemacht wird.

Keine Störfälle, kaum Verschleiß

Andreas Bachem hat den Test gemacht und zunächst ein Kurierfahrzeug auf Strom umgestellt. »Das hat besser geklappt als erwartet, es gab keine Störfälle und kaum Verschleiß.« Jetzt folgt der nächste Schritt. »Natürlich können wir nicht von heute auf morgen die gesamte Flotte umstellen. Für die Langstrecke brauchen wir den Diesel«, so Bachem. Ein Drittel der Fahrzeuge könnte aber Strom statt Diesel tanken.

Die Ladesäulen sind außerdem öffentlich zugänglich. Hier können Autofahrer auftanken, ohne irgendwo angemeldet zu sein. Das funktioniert einfach per QR-Code. Über Internet kann man sich vorab informieren, ob eine Ladestation frei ist. Bis zum nächsten Jahr soll auch die betriebseigene Waschhalle für Busse und Lastwagen fertig sein – die erste in Salzkotten. Eine Photovoltaikanlage auf deren Dach schließt dann den Stromkreis.

»Wir sind ein noch recht junggebliebenes und innovatives Unternehmen«, zeigt sich Juniorchef Patrick Bachem neuen Techniken gegenüber aufgeschlossen. Den Grundstein des Unternehmens haben seine Großeltern Wolfgang und Wilhelmine Bachem Anfang der 1970er Jahre mit einem Taxiunternehmen gelegt, das ihr Sohn Andreas später zum Busunternehmen mit mehr als 300 Fahrzeugen vom Fünfsitzer bis zum Doppeldeckerbus mit 91 Plätzen ausbaute und an seinem Geburtstag 1987 mit dem Umzug an die Geseker Straße zur GmbH machte.

Chefs sitzen auch selbst hinterm Steuer

Von Anfang an hatte er im Betrieb mitgearbeitet – genauso wie es sein Sohn Patrick gemacht hat. Sowohl der Vater als auch der Sohn setzen sich gerne noch selbst hinters Steuer. Der Beruf ist Leidenschaft geblieben. »Der persönliche Draht zum Fahrer – das ist in unserer Branche ganz wichtig«, setzen Andreas und Patrick Bachem darauf, dass die Chemie zwischen den Reisenden und ihrem »Chauffeur« stimmt.

»Mit 55 wollte ich wissen, wohin die Reise geht. Schließlich hat man eine soziale Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, die Sicherheit und eine Perspektive haben müssen«, sagt Andreas Bachem. Deshalb freut sich der Gesellschafter und Geschäftsführer, dass sein Sohn die Weichen gestellt und sich für das Unternehmen entschieden hat. Jetzt kann auch die dritte Generation ihr eigenes Kapitel Firmengeschichte schreiben.

Erst im vergangenen Jahr hat das wachsende Unternehmen aufgestockt. Am Firmensitz an der Geseker Straße in Salzkotten ist ein zusätzliches Verwaltungsgebäude mit 14 modernen Arbeitsplätzen auf drei Etagen entstanden. Zwischen 50 bis 80 Mitarbeiter, je nach Saison, sind bei Auto-Bachem am Firmensitz beschäftigt. Dennoch ist Auto-Bachem ein Familienbetrieb geblieben.

Schülerspezialverkehr ist eine Herausforderung

Das Salzkottener Unternehmen deckt mit seinem breit aufgestellten Fuhrpark die gesamte Bandbreite der Personenbeförderung ab. Ob Fernreisen im europäischen Raum, Jugend- und Clubreisen samt Fahrrad, Surfbrett oder E-Bike sowie als weiterer Betriebszweig die Fahrzeugvermietung – Bachem bringt sie alle ins Rollen.

Der Schülerspezialverkehr ist dabei eine besondere Herausforderung. Hier sind genau abgestimmte Logistik, Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt, wenn ganz besondere Fahrgäste in Kitas, Schulen und Werkstätten gebracht werden. Denn bei der Beförderung von Menschen mit Behinderungen sind nicht nur die speziell ausgestatteten Fahrzeuge, sondern ganz besonders Vertrauen und Verlässlichkeit wichtig. »Bei uns ist kein Reisebus älter als vier Jahre«, geht Andreas Bachem immer auf »Nummer Sicher«.

Vater und Sohn blicken optimistisch in die Zukunft. »Ich glaube an die Wirtschaftlichkeit der E-Busse«, ist Andreas Bachem überzeugt, »auf der Kurzstrecke im Stadtverkehr haben sie gegenüber dem Diesel klar die Nase vorn.« Es wird also Zeit, dass sich zehn E-Busse auf den Weg nach Salzkotten machen.