Salzkotten (WB). »Wir sind zufrieden«, so kommentiert Hubertus Kaiser nicht das Ergebnis seiner Partei bei der Europawahl. Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Salzkotten ist vielmehr zufrieden mit der Reaktionszeit der Stadtverwaltung auf ein Dringlichkeitsschreiben zur Beseitigung der Schäden am Geh- und Radwegschäden am Westring.

In Abstimmung mit dem CDU-Ortsverband haben die CDU-Ratsmitglieder Norbert Menke und Christian Goßen nach Auskunft der Partei im April in einem gemeinsamen Schreiben an die Stadtverwaltung auf den »nicht mehr hinnehmbaren Zustand« einiger Teilstücke des Geh- und Radweges und die Gefahrenstellen für Fußgänger und Radfahrer hingewiesen und die Sanierung der betroffenen Bereiche gefordert.

Das Wurzelwerk der Bäume hatte in der Vergangenheit die Pflasterung angehoben und regelrecht Stolperfallen entstehen lassen. »Nicht nur in der dunklen Jahreszeit sind diese Steine, die teilweise bis zu fünf Zentimeter herausragten, zur enormen Gefahrenquelle geworden«, so Hubertus Kaiser. Thematisiert worden sei dieser gefährliche Zustand auch von einigen Elternvertretern während einer Sitzung des Rates der Kindertageseinrichtungen Familienzentrum Kuhbusch und Haus Hederhüpfer. Sie machten im Geh- und Radweg für die im Straßenverkehr noch unerfahrenen Kinder eine besondere Gefährdung aus. »Umso erfreulicher ist, dass Stadtverwaltung und städtischer Bauhof sich nach unserem Schreiben schnell der Problematik angenommen und bereits einige Bereiche geebnet haben«, so Kaiser. Sukzessive aber zeitnah würden auch die noch ausstehenden Stellen, inklusive des Ausbaus einer barrierefreien Bushaltestelle, in Angriff genommen, sei der CDU von der Stadtverwaltung zugesichert worden.

»Wenn dann auch noch die von uns schon lange geforderte Verbesserung der Straßenbeleuchtung ›Am Eichfeld‹ Licht ins Dunkel bringen würde, hätten wir im Westen Salzkottens wieder einiges für die Verkehrssicherheit erreicht«, so der Christdemokrat.

»Unsere politische Arbeit beginnt hier vor Ort vermeintlich damit, kleine Steine ins Rollen zu bringen«, schließt Kaiser den Kreis zur Europawahl am vergangenen Sonntag, »ist aber auch mittelbar geprägt von den großen Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern europa- und bundesweit am Herzen liegen. Klimaschutz und Digitalisierung waren eindeutig wahlentscheidende Faktoren bei der Stimmabgabe zur Europawahl. Diese Signale müssen wir auch vor Ort bei unserer ehrenamtlichen politischen Arbeit aufnehmen und noch eindeutiger kommunizieren«, ist Kaiser überzeugt. »Bei der Digitalisierung haben wir mit Unterstützung der Einwohner Salzkottens mit dem Glasfaserausbau den richtigen Stein ins Rollen gebracht. Weitere Steine fordern uns bereits, etwa der künftige Umgang mit Schottergärten bei Neubauten oder die aktuelle Diskussion über Alternativen zu Grabsteinen, also zu möglichen alternativen Bestattungsformen auf dem Friedhof in Salzkotten«, kündigt der CDU-Ortsverbandsvorsitzende an.