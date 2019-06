Für das Königspaar Lars und Silvia Kailweit gab es in Oberntudorf am Sonntag Applaus von allen Seiten. Foto: Hans Büttner

Oberntudorf (WB/eb). In die Förster-Blanke-Straße in Niederntudorf marschierten am Sonntag bei herrlichem Sonnenschein die Schützen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Oberntudorf, um ihr Königspaar Lars und Silvia Kailweit samt Hofstaat für den großen Festumzug abzuholen.